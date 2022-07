Banco Digio tem vagas de emprego abertas em Barueri

O banco Digio, plataforma digital do Bradesco que oferece serviços financeiros para empresas e consumidores, está com vagas de emprego abertas em Barueri. As oportunidades são para atuar em diversas áreas, sendo que a maior parte é para o departamento de tecnologia da informação (TI).

As vagas abertas são para os cargos de analista de operações sênior, analista de produtos empréstimo, analista pleno de produtos, analista de segurança de produtos, analista de meios de pagamento júnior, analista de sustentação sênior, arquiteto de soluções, coordenador de infraestrutura e Cloud Services, especialista de arquitetura de soluções digitais, especialista em produtos consignado, gerente de meios de pagamento e conta digital e coordenador de engenharia de Software.

A vaga de analista de meios de pagamento jr exige perfil proativo, boa comunicação, facilidade com números e indicadores, conhecimento avançado no pacote Office, formação em Administração, Direito, Economia ou áreas correlatas. Experiência no mercado financeiro ou produtos cartão será considerado diferencial.

Para a função de analista de operações sênior exige-se superior em administração, Excel avançado, conhecimento de ciclo transacional de compras, experiência com comissionamento e formalização para correspondente bancário, experiência com elaboração orçamento de bandeiras e bom relacionamento interpessoal.

“Aqui no Digio, oferecemos uma cultura construída pela colaboração, uma carreira com aprendizados e crescimento contínuos, além do senso de propriedade e orgulho por um trabalho de excelência”, diz o banco.

Como se candidatar às vagas de emprego no Digio, em Barueri:

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site de vagas do Digio, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.

Sobre a empresa

O Digio é o banco digital de serviços financeiros que apresenta diversos produtos para consumidores finais e empresas. Lançado em 2016, o cartão de crédito com gestão por aplicativo foi seu primeiro produto. Já o aplicativo conta com uma loja própria, a digioStore, com produtos de recarga de celular, e-Gifts, seguros, além de um clube exclusivo de fidelidade de acúmulo de pontos e cashback.