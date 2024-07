Banda Catedral leva turnê com show nostálgico a Osasco

A banda Catedral inicia neste mês de julho uma nova turnê por todo o Brasil e uma das cidades escolhidas para receber a apresentação é Osasco. O show “Catedral ao Extremo” será no dia 6 de setembro, no Teatro Aspro, Vila dos Remédios.

O vocalista Kim Motta afirma que a apresentação contará com muitas canções passando por todas as fases da banda. “Será um show com repertório bem vasto, animado, forte, com músicas que jamais tocamos ao vivo ao longo de todos esses anos. Será uma turnê diferenciada, pensada com muito carinho para os nossos fãs”, completa.

A turnê começa dia 25 de julho, em Marabá (PA), seguindo para Belém (PA), Manaus (AM) e Goiânia (GO). O show também passará pelas principais capitais do país, como São Paulo, Salvador (BA), Recife (PE) e Belo Horizonte (MG). “Queremos encerrar 2024 com chave de ouro e nada melhor do que celebrar cantando os maiores sucessos da banda”, completa Kim.

No repertório, a banda que mistura rock, fé e poesia tem canções como “Eu Amo Mais Você”, “Por Amor”, “Quem Disse Que o Amor Pode Acabar?”, “O Que Não Se Pode Explicar aos Normais” e “O Dom de Amar”.

Os ingressos para o show da banda Catedral em Osasco estão à venda a partir de R$ 40 (meia) mais taxa de serviço no site da Bilheteria Express, onde também podem ser encontradas mais informações.

SERVIÇO

“Catedral ao Extremo” em Osasco

Quando: 06/09 sexta-feira, às 20h

Onde: Teatro Aspro Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22 – Vila dos Remédios, Osasco

Estacionamento nas proximidades