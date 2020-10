Banda Classical Queen será atração no drive-in em Cotia

Nesta sexta-feira (9), o Drive-in em Cotia será palco para a Classical Queen, que recria o show ao vivo da banda britânica de rock Queen. O evento terá início às 21h, mas os portões do espaço abrirão com 40 minutos de antecedência.

No show, a Classical Queen cantará hinos consagrados, como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “We Are The Champions”, “I Want to Break Free”, da banda formada por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon.

Para tocar a mistura do rock, música clássica, pop e outros gêneros musicais ao público, a banda se apresentará com réplicas de figurinos, instrumentos e o visual fieis à Queen.

Os ingressos são vendidos a R$ 100 mais taxa por carro com até quatro pessoas e podem ser encontrados no Tycket. O Drive-in Cotia fica na rua Saturno, 250, Vila Santa Terezinha, ao lado do Estádio Municipal. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 93775-2947.