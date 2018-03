Banda Regimental de Música do CPA/M-8 se apresenta gratuitamente em Osasco

Em comemoração ao aniversário de 56 anos de Osasco, a prefeitura trará para a cidade o concerto da Banda Regimental de Música do CPA/M-8, no dia 7, às 20h, no Teatro Municipal Glória Giglio.

Serão 16 músicos executando um repertório variado com músicas populares da atualidade, samba e MPB. O acesso é gratuito, mas é necessário fazer a reserva de ingressos no telefone 2183-6199.

Serviço

Dia: 7/3

Horário: 20 horas

Teatro Municipal Glória Giglio – avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina