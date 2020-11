Bandido assalta e joga idosa de 72 anos no chão em Osasco

Uma aposentada de 72 anos teve a bolsa roubada por um bandido, no Jardim das Flores, em Osasco. O criminoso agiu rápido e com agressividade, derrubando a idosa no chão.

publicidade

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que a aposentada foi abordada pelo bandido enquanto descia o calçadão, por volta das 16h. Ele aparece falando algo para a senhora, que se assusta e aperta os passos. Em seguida, o bandido puxa a bolsa e arrasta a idosa, que foi lançada ao chão.

A vítima contou à reportagem do “Balanço Geral”, exibida na manhã desta terça-feira (17), que tentou segurar a bolsa porque tinha acabado de voltar do médico e estava com algumas guias de exames que demorou meses para conseguir.

publicidade

O criminoso fugiu com os pertences da vítima, que foi socorrida por alguns vizinhos. Ela teve o ombro deslocado e ficou com hematomas no rosto e em todo o lado direito do corpo.

…

Leia também: Novo quadro político vai gerar mudanças no secretariado no 2º governo de Rogério Lins em Osasco