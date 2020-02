Bandido é morto em troca de tiros com a PM na Ponte dos Remédios

Um criminoso foi morto e outro preso após troca de tiros com policiais militares na Ponte dos Remédios, divisa entre Osasco e São Paulo, sobre a Marginal Tietê, na noite desta segunda-feira (17).

Os bandidos haviam assaltado uma revendedora de baterias de carros, na avenida dos Remédios. Eles anunciaram o assalto, renderam os funcionários, baixaram as portas do comércio e carregaram o Fiat Fiorino branco em que estavam com cerca de 50 baterias, além de pegarem dinheiro do caixa.

Policiais militares que passavam pelo local desconfiaram de movimentação suspeita e foram averiguar. Os criminosos se preparavam para fugir quando foram surpreendidos pelos PMs, que deram voz de prisão à dupla.

Os bandidos reagiram atirando e, em meio ao confronto, conseguiram entrar no veículo e iniciar fuga. Até que foram interceptados alguns metros à frente, na Ponte dos Remédios. Os assaltantes então tentaram abandonar o carro e fugir à pé, atirando nos policiais.

Até que um dos bandidos foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto era encaminhado pelos Bombeiros ao Pronto Socorro da Vila Ayrosa. O comparsa foi detido ileso e conduzido ao 10º DP de Osasco. (Com informações da rádio Jovem Pan)