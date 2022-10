Bandido é preso e dois menores são apreendidos após roubos de carros em Itapevi

Um homem foi preso e dois menores apreendidos pela Polícia Militar, na segunda-feira (3), em Itapevi. Eles são suspeitos de roubar ao menos três veículos.

Policiais do 5° Batalhão de Ações Especiais receberam, via COPOM, a informação sobre diversos roubos de veículos na região. Durante patrulhamento, a equipe se deparou com três indivíduos com as mesmas características informadas.

Na abordagem, a polícia encontrou um simulacro de arma de fogo na cintura de um dos menores de idade. Com ele, também foram localizados a chave de um veículo modelo GCM/Corsa, um cartão bancário, um RG, um celular e R$ 176 em espécie. Com o outro menor havia a chave de outro GM/Corsa.

Os policiais também encontraram a chave de um Fiat/Strada, além de mais R$ 100 em espécie. Os três foram questionados pela polícia e indicaram onde estavam os veículos roubados.

O caso foi registrado no DP de Itapevi, onde as vítimas reconheceram os indivíduos e a arma falsa utilizada nas ações. O criminoso foi recolhido à carceragem. Já os menores foram apreendidos e encaminhados à Fundação Casa.