Bandido fazem refém em Osasco, tentam fugir da PM, batem o carro e são presos em Carapicuíba

Na madrugada desta sexta-feira (31), três criminosos foram presos pela Polícia Militar após roubarem um carro e fazerem uma mulher refém entre Osasco e Carapicuíba.

De acordo com a PM, por volta das 2h42, policiais do 14º Batalhão foram acionados após uma denúncia de que a motorista de um Jeep Renegade estaria sendo feita refém de quatro criminosos.

Em patrulhamento, os policiais conseguiram identificar o veículo suspeito na avenida dos Autonomistas. Após os PMs fazerem sinal de parada, os criminosos iniciaram fuga e houve perseguição.

Até que, na avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, em Carapicuíba, o motorista perdeu o controle do carro roubado e bateu em um poste. Após o acidente, três bandidos foram detidos, um deles menor de idade, e um conseguiu fugir. Com os criminosos, foi apreendido um revólver calibre .22.

Todos os ocupantes do veículo, inclusive a vítima, escaparam sem ferimentos do acidente. A ocorrência foi registrada no 1° DP de Carapicuíba.