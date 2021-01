Bandido mantinha refém na própria casa de 1 cômodo em Osasco

Um bandido foi preso após manter um caminhoneiro vítima de roubo de carga e sequestro refém, sob a mira de uma metralhadora, na própria casa onde morava, de um cômodo, em Osasco.

A vítima foi rendida por quatro bandidos durante a madrugada. Eles ficaram com o caminhão e levaram o caminhoneiro para o imóvel, onde ele viveu momentos de terror, em Osasco. Depois de retirar a mercadoria, de uma empresa de alimentos, os criminosos devolveram o caminhão vazio para a vítima.

Após ser liberado pelos bandidos, o caminhoneiro deu à polícia as características dos criminosos e do cativeiro. Então, os PMs logo conseguiram identificar o endereço. “Fizemos uma varredura, o indivíduo (criminoso) colocou a cara para fora, ‘trombou’ a viatura, voltou pra dentro, dispensando a arma e a gente conseguiu deter ele”, contou um dos policiais militares que participaram da ocorrência, à reportagem do SBT.

O bandido preso disse na delegacia que não sabia a localização da carga, que foi pago pelos outros ladrões apenas para vigiar a vítima. Os assaltantes que ficaram com as mercadorias roubadas ainda não foram localizados. (Com informações do SBT)