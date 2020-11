Bandido mata jovem de 21 anos para fugir de assalto em Carapicuíba

Um rapaz de 21 anos foi morto com um tiro na nuca por um criminoso que tentava fugir de um assalto, no Parque Santa Teresa, em Carapicuíba. A vítima foi atingida pelo disparo na noite da última sexta-feira (20), chegou a ser socorrida, mas morreu.

Três homens estariam realizando um assalto próximo à casa onde o jovem morava, na rua Adolfo Severino Cândido. Dois dos criminosos fugiram em um veículo e o terceiro empreendeu fuga andando, mas se deparou com a vítima, que saía de casa com o carro para buscar a namorada grávida, e decidiu abordá-lo, de acordo com informações do “Jornal Primeiro Impacto”.

O criminoso disparou contra o rapaz, que foi atingido na nuca. Após o disparo, o carro da vítima andou desgovernado por alguns metros e só parou quando bateu no muro da escola estadual Professor Adalberto Mecca Sampaio. O criminoso conseguiu fugir.

O rapaz foi levado ao Pronto Socorro da Vila Dirce em estado gravíssimo. Ele chegou a ser transferido para um hospital na capital paulista, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado no 1° DP de Carapicuíba.