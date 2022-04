Bandido rouba carro, faz motorista refém, tenta fugir a pé e acaba preso em Osasco

A Polícia Militar prendeu um indivíduo envolvido no roubo de uma motocicleta e um veículo, no Jardim Elvira, em Osasco, na noite desta quarta-feira (13). Outros dois suspeitos conseguiram fugir.

Equipes do 14º Batalhão de Polícia Militar foram acionados via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender uma ocorrência relacionada ao furto de uma motocicleta, que estava com o rastreador ligado. Durante o trajeto até o local indicado pelo equipamento, os policiais foram informados de que os indivíduos que estavam dentro de um veículo Voyage branco estariam envolvidos no crime.

Ao perceber a presença dos policiais, o condutor, que não obedeceu a ordem de parada, empreendeu fuga. Em seguida, o veículo foi abandonado e os três indivíduos que estavam no carro continuaram fugindo à pé. Um deles foi detido.

O proprietário do Voyage contou à polícia que o veículo havia sido roubado. A vítima, que ficou refém dos criminosos por mais de uma hora, foi libertada e recuperou o carro. Além disso, a moto que havia sido roubada também foi recuperada pelos PMs.

O indivíduo detido foi encaminhado ao 5° DP de Osasco, onde o caso foi registrado, e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar, localizar e prender os demais envolvidos no crime.