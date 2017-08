Bandido rouba van escolar com crianças dentro e bate na fuga, no Centro de Osasco

Bandido rouba van escolar com crianças dentro e bate na fuga, no...

Uma viagem aterrorizante em uma van escolar duas crianças de Osasco tiveram na tarde desta quinta-feira, 17, no Centro da cidade. Um ladrão aproveitou um momento em que o motorista saiu do veículo e, por volta das 17h30, roubou o carro com as crianças, que voltavam da escola, dentro. Na fuga, perseguido pela polícia, bateu a van em quatro veículos e só parou ao se chocar com um poste, na esquina da rua Tenente Avelar Pires Azevedo com a avenida Marechal Rondon.

Publicidade

As crianças não se feriram. O estado de saúde do ladrão, que foi preso, ainda não foi divulgado. O veículo ficou praticamente destruído. Em entrevista ao “Brasil Urgente”, da Band, o proprietário da van diz que tem mais pelo menos dois anos de parcelas do veículo para pagar.

A van presta serviços para alunos de colégios como Haya, Desafio, Objetivo e Fito.