Bandido sobe no telhado, se esconde atrás de caixa d’água e acaba preso em Osasco

Bandido sobe no telhado, se esconde atrás de caixa d’água e acaba...

Um indivíduo foi preso em flagrante pela Polícia Militar, na tarde de quinta-feira (31), após furtar objetos de uma residência, no bairro Santa Maria, em Osasco. Após o crime, ele tentou fugir pelo telhado e chegou a se esconder atrás de uma caixa d’água.

publicidade

A equipe do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foi acionada via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) após denúncia de que suspeito estaria pulando telhados com uma mochila.

O indivíduo foi localizado tentando se esconder atrás de uma caixa d’água. Com ele, foram apreendidos porta-retratos, máquina fotográfica e mais de 3kg de fios de energia elétrica.

publicidade

Segundo a PM, o meliante confessou o crime e foi conduzido ao 2º DP de Osasco, onde o caso foi registrado.