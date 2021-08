Bandido tenta assaltar PM e é baleado em Osasco

Um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto e baleou um dos suspeitos, na rodovia Castello Branco, em Osasco. O caso aconteceu por volta das 22h15 desta segunda-feira (9).

O PM Erivelton Ramos Rosa Junior, da 4ª Cia do 14° Batalhão de Polícia Militar, estava de folga e pilotava sua moto quando foi abordado por três criminosos, na altura do KM 16. Um dos indivíduos estava armado e apontou o revólver na direção do policial para forçá-lo a parar.

Rapidamente, o PM sacou sua arma e atirou contra o suspeito, identificado como Mateus Rodrigues Lins, que foi atingido e caiu na rodovia. Ele foi encaminhado ao Hospital Antônio Giglio, em Osasco, e teve a prisão em flagrante decretada.

Os outros dois suspeitos conseguiram fugir a pé. O caso foi registrado no 10° DP de Osasco, onde devem prosseguir as investigações.

(Com informações do R7)