Bandido usa canivete para assaltar idoso, leva R$ 8 mil e é detido em Itapevi

Um indivíduo foi preso por policiais militares após assaltar um idoso de 94 anos, em Itapevi. O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (26), no Jardim Vitápolis.

As equipes faziam patrulhamento pela rua Nelson Ferreira da Costa quando foram informadas de que um meliante utilizou um canivete para abordar um idoso e roubá-lo. Rapidamente, os policiais localizaram o suspeito com as mesmas características informadas.

Com ele, a PM encontrou o canivete, além de um aparelho celular e R$ 8.000 em espécie subtraídos da vítima. Ele foi conduzido à Delegacia de Itapevi e permaneceu à disposição da justiça.