Uma lotérica dentro do Parque Shopping Barueri foi assaltada por três homens na noite desta segunda-feira (22). Eles renderam uma funcionária, roubaram levaram uma quantia em dinheiro não informada e o servidor das câmeras do estabelecimento e fugiram.

Publicidade

Em nota, o shopping declarou que lamenta o ocorrido e está colaborando com as autoridades para a solução do caso, que foi registrado na DP Central de Barueri.