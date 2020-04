Bandidos assaltam sacolão e são presos em Cotia

Na noite desta segunda-feira (6), três bandidos foram presos pela Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal (GCM) após assaltarem um sacolão em Caucaia do Alto, em Cotia.

O assalto aconteceu perto das 20h. Os criminosos estavam armados e fugiram em um Fiat Uno branco, sentido Vila São Roque.

Homens da GCM e da PM iniciaram buscas atrás dos assaltantes e conseguiram localizar o veículo utilizado no roubo na garagem de uma casa. No imóvel, os agentes de segurança localizaram a arma utilizada no crime, parte do dinheiro roubado e prenderam um dos criminosos, que deu informações sobre um dos comparsas, que também foi detido.

Em seguida, dois guardas municipais conseguiram localizar e prender mais um assaltante envolvido no crime.

Todos foram presos na Cadeia Pública de Cotia. O dinheiro roubado foi devolvido ao dono do estabelecimento e o carro utilizado no assalto foi apreendido e recolhido ao Pátio Municipal.