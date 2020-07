Bandidos colocam motorista de aplicativo em porta-malas em assalto em Osasco

Um motorista de aplicativo foi resgatado por policiais militares do 14º Batalhão após ter sido colocado no porta-malas de seu veículo durante um assalto na noite desta quarta-feira (8), em Osasco. Um bandido foi preso.

O crime aconteceu pouco antes das 20h. Durante patrulhamento, os policiais suspeitaram de um veículo e deram sinal de parada. O motorista iniciou fuga em alta velocidade, até que o carro deixou de funcionar, na área da Praça Sabanta, na região do Jardim Conceição, em Osasco.

Após o veículo parar, o motorista, com uma arma na mão, desceu e fugiu à pé. O comparsa ficou no carro e acabou detido. Durante vistoria no veículo, os policiais encontraram a vítima presa no porta-malas.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o motorista falou sobre os momentos de pânico que viveu durante o crime. Contou que foi acionado pelo aplicativo por uma mulher e, chegando ao local, se deparou com dois homens, que lhe disseram que ela havia feito a chamada para eles.

A corrida seria para o City Bussocaba e, chegando no bairro, os dois pediram para ele ir para uma rua deserta e anunciaram o assalto. “O que estava atrás de mim, nessa hora, já tinha pego na minha garganta com os dois braços e, mostrando arma, falando que ia matar, que já tinha matado um hoje e não custava nada me matar, e pedindo dinheiro”.

A ocorrência foi registrada no 5º DP de Osasco.