Bandidos disparam contra carro de casal no Bela Vista, em Osasco

Na manhã deste sábado, 21, um casal foi vítima de um atentado no cruzamento da rua Narciso Sturlini com a avenida Prefeito Hirant Sanazar, no bairro do Bela Vista, em Osasco. Segundo testemunhas, o veículo dos bandidos emparelhou com o Corsa de Marcello Perrella e Vânia de Oliveira Perrella, quando começaram os disparos com armas de fogo.

Publicidade

O crime aconteceu por volta das 11 horas e os dois foram atingidos pelos tiros. Depois de acionada a Polícia Militar e o socorro, o rapaz foi levado para o Hospital Regional de Osasco e a mulher foi encaminhada para o Hospital das Clínicas, com apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar

Ambos passaram por cirurgia, mas há informações ainda não confirmadas de que Marcelo não teria resistido aos ferimentos. Vânia segue internada em estado gravíssimo no Hospital das Clínicas. O caso foi registrado no 5o. Distrito Policial de Osasco.