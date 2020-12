Bandidos fogem à pé e largam carro em movimento desgovernado e sem motorista em Itapevi

Um homem e uma mulher foram detidos por uma equipa da Polícia Militar, nesta terça-feira (29), por roubo e furto em Itapevi. Eles haviam acabado de furtar um veículo e, ao avistarem os policiais, largaram o carro para tentar fugir à pé, mas foram alcançados.

Durante patrulhamento na rua Luiz Reviglio, uma equipe da 3ª Cia do 20° Batalhão de Polícia Militar avistou o carro ocupado por quatro indivíduos, que demonstraram nervosismo com a presença dos PMs. Ao suspeitar da reação dos suspeitos, a polícia fez um sinal de parada, mas o condutor não obedeceu e tentou fugir com o carro.

O veículo parou na rua Borges, quando os indivíduos desceram do carro e correram. Desgovernado e sem condutor, o veículo continuou descendo a rua e só parou após colidir com um barranco. O motorista e uma das ocupantes foram detidos próximos ao local. Outros dois suspeitos conseguiram fugir.

No carro, foram localizados uma carteira com documentos, dinheiro e cartões bancários em nome de uma mulher, que foi identificada como vítima de roubo. Também foram encontradas no veículo peças de rupas novas, ainda com as etiquetas. A polícia entrou em contato com o dono do veículo, que não tinha percebido que seu carro havia sido furtado.

O caso foi registrado no DP de Itapevi, como roubo e furto qualificados. O veículo e os objetos furtados foram devolvidos às vítimas. Já o homem e a mulher detidos na ação permanecem à disposição da Justiça.

