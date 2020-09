Bandidos fortemente armados tentam assaltar caixa eletrônico de mercado em Osasco

Bandidos fortemente armados e encapuzados tentaram assaltar um caixa eletrônico de um mercado na região do Olaria do Nino, em Osasco, nesta sexta-feira (18).

O grupo chegou à área em um carro preto e desceram do veículo no meio da rua. Pelo menos um dos criminosos estava com arma calibre 12 e outro tinha com uma pistola, que chegaram a apontar a pedestres que passavam pelo local. Imagens de câmeras de segurança registraram parte da ação dos ladrões.

Houve troca de tiros com a polícia e perseguição, inclusive com o uso do helicóptero Águia. Policiais de Osasco e região continuam buscas na tentativa de localizar os criminosos.

