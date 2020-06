Bandidos invadem UBS de Osasco e não poupam nem itens usados no combate à covid-19

Em plena pandemia do novo coronavírus, uma Unidade Básica de Saúde de Osasco foi alvo de criminosos, que não pouparam nem equipamentos de proteção e medicamentos usados no combate à covid-19.

Os bandidos entraram pelo telhado da UBS Maria Pia de Oliveira, no Santo Antonio, em Osasco, na manhã de domingo (31). Eles reviraram o local e levaram centenas de máscaras de proteção, luvas e medicamentos, como dipirona e azitromicina, segundo reportagem da Record TV.

Não são raras as vezes em que unidades de saúde da cidade são alvos de criminosos. No ano passado, por exemplo, chamou a atenção um furto ocorrido na UBS Francisca Lima de Lima, no Portal D’Oeste. o ladrão invadiu o local quando estava fechado, furtou itens e deixou um recado escrito à mão em folhas de papel: “Obrigado, depois devolvo”.