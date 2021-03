Bandidos mantinham casal refém em Osasco enquanto levavam carga roubada ao Paraguai

Criminosos mantiveram um casal em cárcere privado em Osasco enquanto levavam a carga e um caminhão que haviam roubado das vítimas rumo a Pedro Juan Caballero, no Paraguai, na semana passada.

O motorista do caminhão e uma comparsa levantaram suspeita durante passagem por posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, a mais de 1,1 mil quilômetros de Osasco.

O motorista, Daniel dos Santos, de 35 anos, demonstrou nervosismo e confusão ao tentar explicar aos policiais a motivo da viagem e acabou confessando que a carga era roubada e seria levada ao Paraguai, e que um casal era mantido refém em Osasco.

A PRF acionou policiais osasquenses que, após buscas, conseguiram encontrar e libertar as vítimas. Mas os responsáveis pelo cativeiro conseguiram fugir. O homem e a mulher que levaram a carga roubada foram detidos e levados à Polícia Civil em Ponta Porã.

