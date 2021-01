Bandidos que mataram dono de padaria após assalto em Barueri são condenados a 29 anos de prisão

A 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve condenação de dois criminosos por roubo seguido de morte em Barueri. Ambos deverão cumprir 29 anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Segundo a acusação, os assaltantes entraram na padaria e, portando pelo menos uma arma, roubaram R$ 1,2 mil do caixa. Ao fugirem, foram perseguidos pelo dono do estabelecimento e sua sobrinha, que trabalhava no local. Um dos assaltantes atirou contra os dois, resultando na hospitalização da funcionária por dois meses e na morte do proprietário dois dias após o crime.

O desembargador Alberto Anderson Filho, relator da apelação, destacou que o estabelecimento das penas, considerou, entre outros fatores, a idade da vítima assassinada em Barueri, “pois contava com somente 41 anos de idade e possuía, a princípio, uma vida toda pela frente”, e as diversas intervenções cirúrgicas a que teve que se submeter a vítima sobrevivente.

