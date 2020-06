Bandidos são presos após roubo de R$ 1,3 milhão em roupas em Barueri

Policiais militares prenderam seis suspeitos de roubarem um caminhão com uma carga de roupas avaliada em R$ 1,3 milhão. O crime aconteceu no Jardim Boa Vista, em Barueri, e os criminosos detidos presos na Capital, na noite desta terça-feira (16).

Uma equipe do 4º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) foi acionada atender a ocorrência, sendo que o dono do caminhão tinha localizado, por meio do sistema de rastreamento, o veículo parado em um posto de combustível.

Ainda de acordo com a queixa, um grupo de criminosos realizava o transbordo de 828 caixas com roupas, avaliadas em mais de R$ 1,3 milhão para um galpão. Os policiais militares foram até a avenida Embaixador Macedo Soares, onde encontraram um box de aluguel.

O caminhão não estava mais no local e, com a chegada da viatura, diversos suspeitos começaram a fugir para direção opostas, momento em que dois rapazes foram detidos ainda em frente ao galpão. Os demais foram capturados nas proximidades.

O motorista contou que, após carregar o caminhão em Barueri, foi abordado por dois suspeitos armados, que o fizeram refém por cerca de três horas, até receberem uma ligação autorizando a libertação da vítima, pois a carga já havia sido deixada ao destino.

O caminhão e semi-roboque foram localizados abandonados na rua Antônio Nagib Ibrahim, no bairro Água Branca, na zona Oeste de São Paulo. Eles foram entregues ao dono.

Durante a ação, os três carros usados pelos criminosos – dois VW/Gol e um LR/Evoque –, mais de dez folhas de cheques preenchidas em nomes de representantes de empresas do ramo têxtil, cinco celulares e mais de R$ 12,7 em dinheiro foram apreendidos.

A quadrilha foi presa em flagrante e conduzida ao 91º Distrito Policial (Ceasa), onde a ocorrência foi registrada como roubo de veículo e de carga, associação criminosa e localização/apreensão e entrega de veículo e de objeto.