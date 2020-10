Bandidos sequestram motorista de aplicativo e trocam tiros com a GCM em Osasco

Três homens renderam e sequestraram um motorista de aplicativo, nesta segunda-feira (5), em Osasco. A vítima foi colocada no porta-malas de seu veículo, que foi encontrado pela equipe da Guarda Civil Municipal.

Assim que foi informada da ocorrência, a GCM iniciou uma busca e, no bairro Bandeiras, avistou o carro que era ocupado por três indivíduos. Sem obedecer a ordem de parada, os suspeitos empreenderam fuga, mas abandonaram o veículo próximo à uma viela com escadas, por onde correram.

De acordo com a GCM, neste momento, iniciou uma troca de tiros. Um dos criminosos foi baleado na perna e foi socorrido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. Com ele, foram encontrados quatro celulares, dinheiros, cartão de crédito e um revólver calibre 32 com dois cartuchos.

Os outros dois conseguiram fugir. Já o suspeito atingido vai responder por roubo qualificado e resistência. O local onde o criminoso foi baleado já passou por passou por perícia. A ocorrência foi registrada no 5° DP de Osasco, onde duas vítimas dos infratores compareceram.