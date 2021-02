Bandidos sequestram mulher e três crianças, desistem e fogem pela mata em Cotia

A polícia continua com as buscas pelos criminosos nos municípios de Cotia e Embu das Artes

Uma mulher e três crianças foram sequestradas em Cotia, na tarde desta terça-feira (9).

Segundo informações do “Brasil Urgente”, dois criminosos teriam entrado no veículo no momento em que a mulher deixava o filho e dois coleguinhas dele na escola.

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal de Cotia foram acionadas para atender a ocorrência e iniciaram as buscas na região da Granja Vianna, em Cotia, Carapicuíba e Embu das Artes. O helicóptero águia também foi acionado para localizar o veículo, modelo CRV.

Durante fuga, os criminosos decidiram abandonar o veículo e fugiram para uma região de mata. Assustadas, a mulher e as crianças foram encontradas dentro do carro, mas passam bem. A polícia continua as buscas pelos criminosos.

