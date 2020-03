Barbara Gancia cobra laudo do exame de Bolsonaro para coronavírus: “Chega de malandragem”

A jornalista Barbara Gancia causou polêmica nas redes sociais após o presidente Jair Bolsonaro anunciar que seu teste deu negativo para coronavírus (Covid-19). Ela questionou o resultado do exame e pediu que ele divulgue o laudo. “O Brasil e o mundo não acreditam mais em nada do que o senhor diz. Chega de malandragem”.

Por meio de seu perfil no Twitter, Barbara Gancia declarou: “Alô, Jair Bolsonaro! Queremos ver o (s) seu (s) exame (s) de detecção de Covid-19 – campanha de depoimento do médico responsável. O Brasil e o mundo não acreditam mais em nada do que o senhor diz. Chega de malandragem. O país não aguenta mais esculhambação!”.

Alô, Jair Bolsonaro! Queremos ver o laudo do(s) seu(s) exame(s) p detecção do Covid-19 -acompanhado de depoimento do médico responsável. O Brasil e o mundo não acreditam mais em nada do que o senhor diz. Chega de malandragem. O país não aguenta mais esculhambação! — barbara gancia (@barbaragancia) March 13, 2020

“Banana”

Após especulações de que havia sido infectado pelo novo coronavírus (Covid-19), o presidente Jair Bolsonaro se manifestou publicamente nas redes sociais na nesta sexta-feira (13). De acordo com ele, o resultado do teste deu negativo.

“HFA/SABIN atestam negativo para o COVID-19 o Sr. Pres. da República Jair Bolsonaro”, postou nas redes sociais, junto a uma foto em que aparece fazendo o popular sinal de “banana” com os braços.

Mais cedo, redes como a norte-americana Fox News haviam noticiado que o primeiro teste de Bolsonaro para o coronavírus havia dado positivo.