Barbearia móvel da Gillette estaciona em Barueri na final da Taça das Favelas neste sábado

A barbearia móvel da Gillette estacionará na Arena Barueri neste sábado (8) para fazer a barba dos amantes do futebol que acompanharem a final da Taça das Favelas. Serviço gratuito será oferecido das 11h às 17h.

A ação faz parte da promoção* Estilo Boleiragem de Gillette, válida até o dia 31 de outubro, que dá prêmios esportivos para o torcedor. Para participar, basta ir até a barbearia móvel e, por meio do totem, cadastrar-se no site Promoção Gillette.

Também é preciso seguir a página da gillette_brasil no Instagram e postar uma foto na barbearia marcando o perfil. Depois, é só escolher sua versão de barba preferida e colocar seu estilo para jogo “na faixa”.

Taça das Favelas

As finais feminina e masculina da Taça das Favelas, um dos maiores eventos do futebol amador do Brasil, começam a partir das 14h, em Barueri, quando o time Paraisópolis (São Paulo) entra em campo contra o Campanário (Diadema).

Já às 16h será a vez da equipe Jardim Ibirapuera (Santo Amaro) jogar contra o São Bernardo (Campinas). A entrada é franca.

SERVIÇO

Final Taça das Favelas

Quando: Sábado 08/10, a partir das 14h

Onde: Arena Barueri (Avenida Pref. João Vila-Lobos Quero, 1001 – Jardim Belval)

Barbearia móvel Gillette na Arena Barueri

Quando: sábado 08/10, das 11h às 17h

Serviço gratuito

Promoção Estilo Boleiragem Gillette

*Válida entre os dias 01/08/2022 e 31/10/2022, destinada a pessoas físicas, maiores de 18 anos, que adquirirem os produtos participantes da marca Gillette dentro do período de participação e, posteriormente, realizarem o cadastro da nota fiscal no site Promoção Gillette. Para mais informações, acesse o regulamento no site da promoção