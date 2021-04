Barbearia que fazia festa clandestina com mais de 100 pessoas em Osasco é interditada

Na madrugada desta quinta-feira (29), a Força-Tarefa contra festas clandestinas em todo o estado acabou com uma balada clandestina que acontecia dentro de uma barbearia e reunia mais de 100 pessoas no Munhoz Júnior, em Osasco.

publicidade

Dentro da barbearia, frequentadores consumiam bebidas alcoólicas e faziam uso de narguilé, além de se aglomerarem em um local sem janelas e com pouca ventilação. A maioria das pessoas não usavam a máscara de proteção. No local, foram encontradas ainda condições precárias, como fiação elétrica comprometida e ausência de extintor de incêndio.

O estabelecimento disfarçava o evento clandestino, em meio à pandemia de covid-19, com tapumes de madeira para cobrir a porta, bloqueando a visão de quem passava em frente ao local, que tinha até banda ao vivo. A bagunça, no entanto, foi entregue com o som alto.

publicidade

Nas redes sociais, o deputado Alexandre Frota, que acompanhou a ação da Força-Tarefa contra festas clandestinas em todo o estado, que conta com o Procon, Ministério Público, Vigilância Sanitária, publicou um vídeo em que um dos frequentadores aparece ainda tentando simular uma máscara de proteção com um pedaço de plástico preto.

“Eles têm que entender que a agora não é hora de fazer festa. Ninguém é contra festa, a gente é contra o momento em que a festa está sendo feita”, declarou Frota, ao fazer referência ainda às mais de 398 mil mortes por covid-19 registradas no Brasil.

publicidade

Sete pessoas, entre organizadores do evento clandestino e músicos, foram levados à delegacia e autuadas. Segundo o delegado, todos os frequentadores do evento estão sujeitos a pagar multa de R$ 500. Já o estabelecimento foi autuado e lacrado pelo Procon-SP.

“CALOTEIRA DE ALPHAVILLE”// Mulher contratou plano top em academia e também não pagou