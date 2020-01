Barbie lança bonecas com vitiligo e careca

Barbie, a boneca mais famosa e diversa do mundo, anuncia a expansão de sua linha Fashionistas. Nos últimos cinco anos, a marca evoluiu para refletir o mundo que meninas veem ao seu redor e introduziu mais de mais de 170 novos estilos à coleção, para inspirar as garotas a contarem mais histórias e encontrarem uma boneca com quem elas possam se identificar.

Em 2020, Barbie traz ainda mais diversidade e, pela primeira vez na história, inclui em sua linha uma boneca com vitiligo, uma boneca sem cabelo, uma boneca negra com prótese dourada na perna e um Ken de cabelos longos.

A nova coleção continua redefinindo o que significa ser “uma Barbie” ou como uma Barbie se parece, permitindo que crianças se identifiquem e sintam-se representadas.

Para criação da Barbie com vitilígo, um dermatologista especializado foi consultado para certificar que a doença de pele fosse representada com precisão. Já a Barbie careca chega para que meninas sem cabelo se identifiquem com a linha.

Bonecas com deficiências físicas foram introduzidas na linha Fashionistas em 2019 em colaboração com a ativista, designer e autora, Jordan Reeves, que aos 12 anos assumiu a missão de construir soluções criativas que ajudem crianças com deficiências.

A nova linha Barbie Fashionistas chega ao Brasil no primeiro trimestre de 2020 e os lançamentos poderão ser encontrados em lojas de brinquedo de todo o País (Preço sugerido: R$ 79,99).