Bares e restaurantes de Osasco, Alphaville e região esperam ser liberados para reabrir a partir da semana que vem

Bares, restaurantes e similares de Osasco e região têm a expectativa de ser liberados pelo governador João Doria (PSDB) para reabrir ainda este mês.

“Existe a grande possibilidade de os bares e restaurantes subirem de fase, porque houve um entendimento dos aspectos colocados. A gente vai, muito provavelmente, subir de fase, e já poderemos abrir na semana que vem”, afirmou o presidente do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hospitalidade (SinHoRes) de Osasco – Alphaville & Região, Edson Pinto, que tem participado das negociações de representantes do setor junto ao governo do estado.

O governador João Doria afirmou, no entanto, que a quarentena deve ser mantida com as regras atuais até o dia 28 de junho.

Para preparar os estabelecimentos do setor para a reabertura, o SinHoRes Osasco – Alphaville & Região elaborou o e-book “Protocolos Covid-Free”, que orienta os empresários, entidades civis e sindicais para ações corretas .

O e-book “Protocolos Covid-Free” traz orientações sobre temas como adequação das instalações, distanciamento, equipamentos de proteção dos colaboradores, higiene e limpeza, entre outros. Clique aqui e baixe o e-book “Protocolos Covid-Free”.