Barraco! Festa de aniversário de Deolane tem briga de ex-BBB com influenciadora digital

A festa de aniversário de Deolane Bezerra, viúva do MC Kevin, realizada na noite desta quarta-feira (3), deu o que falar. Entre os assuntos mais comentados está o barraco protagonizado pela ex-BBB Adélia Soares e a influenciadora digital Rayane Cassemiro, que foi acusada de ter entrado de penetra no evento.

Nos vídeos que circulam nas redes sociais, Adélia aparece exaltada e tenta expulsar a influenciadora da festa de Deolane. “Vaza, vaza! Não deixa entrar de novo, tá? Ela fica falando mal de todo mundo na internet só pra ganhar seguidores”, diz a ex-BBB.

Rayane, por sua vez, usou os Stories do Instagram para negar que entrou de penetra na festa. Ela contou que foi embora porque teria sido agredida verbal e fisicamente por Adélia. “Uma senhora que estava totalmente desequilibrada me agrediu no banheiro e me fez ameaças”, falou. “Essa ferrada dessa ex-BBB, quem ela acha que ela é pra me pegar de costas? Por que ela não me pegou de frente?”, questionou.

A influenciadora mostrou marcas de agressão no pescoço, braços e pernas e disse que vai registrar um boletim de ocorrência contra Adélia Soares. “Vou fazer um boletim de ocorrência e vou processar ela porque eu fui convidada, entrei com pulseira”, continuou.

Famosos de um lado e subcelebridades do outro

As polêmicas envolvendo a festa de Deolane não pararam por aí. O evento realizado na Mansão Ferrara, na capital paulista, estimado em R$ 4,5 milhões, teve convidados famosos separados das subcelebridades, o que gerou uma série de críticas na internet.

Enquanto uma espécie de “camarote” tinha Simone Mendes, Simaria, Jojo Todynho, Virginia Fonseca, Zé Felipe, Belo, Gracyanne Barbosa, João Guilherme, Nicole Bahls, entre outros artistas, uma área “comum” também estava cheia, mas de convidados menos famosos. “Enfiaram mil pessoas num lugar que cabe cem e separaram subcelebridade dos mais famosos. Achei engraçado e humilhante”, criticou um internauta.

“A festa da Deolane dividida entre famoso e sub, quem é sub não pode passar pra outra parte da festa com famosos, só se tiver autorização. Juro eu nem ia pra essa humilhação”, escreveu outro. “Será que o whisky de mil reais está pra qual grupo beber, hein?”, ironizou outro.

