Barueri: 4ª dose da vacina contra covid-19 está disponível para maiores de 50 anos

A quarta dose da vacina contra a covid-19 em Barueri já está disponível nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) para pessoas com anos 50 anos ou mais e profissionais de saúde, sem a necessidade de agendamento.

O imunizante está sendo aplicado de segunda a sexta-feira das 7h30 às 16h. Aos finais de semana e feriados a vacina está sendo aplicada na UBS Benedito de Oliveira Crudo, alocada no 1º andar do Centro de Especialidades (Rua Benedita Guerra Zendron, 225 – Vila São João), das 8h às 17h.

É preciso ter tomado a terceira dose há pelo menos quatro meses, levar documento pessoal com foto e o cartão de vacinação no qual conste o registro das imunizações anteriores. Também é obrigatório comparecer com máscara de proteção.

Clique aqui para ver os endereços de vacinação em Barueri.