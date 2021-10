Barueri abre 600 vagas para castração gratuita de cães e gatos

No dia 4 de novembro, a Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema), abre o agendamento para castração gratuita de cães e gatos. Desta vez, serão oferecidas 600 vagas, sendo: 170 para caninos fêmeas, 180 para felinos fêmeas, 120 para caninos machos e 130 para felinos machos.

Os munícipes interessados deverão acessar o Portal Pet e a opção Agendamento CEPAD, ou tentar pelos telefones (11) 4199-1500, (11) 4718-1789 e (11) 97129-1789 (não são atendidas mensagens e ligações via WhatsApp). O período de agendamento vai das 8h às 12h e das 13h às 17h ou até o término das vagas.

A administração destaca que não haverá agendamento de forma presencial. Além disso, informações como data, horário, local e demais orientações do pré-operatório serão passadas durante o agendamento.

Para realizar o agendamento são necessários alguns requisitos: possuir o Registro Geral Animal (RGA); CPF e e-mail do tutor (que devem ser os mesmos utilizados no cadastro do RGA); o pet deve se enquadrar na faixa de idade de sete meses até sete anos.

