Barueri abre 750 vagas para 15 cursos profissionalizantes online grátis nesta sexta (5)

Entre as opções de cursos oferecidos estão marketing digital, gestão emocional para empreendedores e técnicas de oratória

Estão abertas as inscrições para as novas turmas do Programa Meu Futuro, da Prefeitura de Barueri. São oferecidas 750 vagas para cursos de qualificação profissional online gratuitos.

As opções de cursos oferecidos são assistente administrativo, eletricista instalador, assistente financeiro, marketing digital, gestão de cultura e clima organizacional, assistente de recursos humanos, assistente de departamento pessoal, auxiliar de logística, gestão emocional para empreendedores, liderança e coaching, portaria e recepção, técnicas de segurança do trabalho, cuidador, gestão de qualidade e técnicas de oratória.

As vagas são destinadas aos moradores de Barueri com 18 anos ou mais, que tenham concluído o Ensino Fundamental e que possuam o Cadastro Cidadão atualizado (Registro Municipal – Ganha Tempo).

As aulas devem começar no dia 18 de fevereiro e ficarão disponíveis na plataforma on-line, modalidade EaD (Educação a Distância), até 18 de março. O aluno aprovado receberá um certificado digital ao final do curso.

Inscrições nos cursos profissionalizantes online grátis em Barueri:

Os interessados devem acessar a página do Programa Meu Futuro no Facebook, onde serão disponibilizados o link para se inscrever e mais informações, entre esta sexta-feira (5) e domingo (7), período das inscrições.