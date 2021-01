Barueri abre agendamento para castração de cães e gatos dia 27

Em Barueri, no dia 27 de janeiro, quarta-feira, será aberto agendamento para mais uma ação de castração de cães e gatos. A Prefeitura oferece 450 vagas. O procedimento cirúrgico nos animais ocorrerá no mês de fevereiro.

O trabalho é de responsabilidade da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri. Tanto a marcação quanto a cirurgia são concedidas de forma gratuita.

O agendamento ocorrerá através do portal da Prefeitura de Barueri ou pelos telefones (11) 4199-1500, 4718-1789 e 97129-1789 (somente ligações), das 8 às 12h e das 13 às 17h ou até o término das vagas.

Requisitos

É necessário seguirem algumas orientações para que os agendamentos e atendimentos ocorram normalmente. São elas: o animal possuir o Registro Geral do Animal – RGA (ele pode ser adquirido no Ganha Tempo e na Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente) e o CPF do tutor deverá estar vinculado ao RGA; possuir um endereço de e-mail válido; o animal terá de se enquadrar na faixa de sete meses até sete anos de idade; imprimir a ficha de agendamento e apresentá-la no dia e horário determinados pela marcação; seguir as orientações pré-cirúrgicas; o animal deve apresentar boas condições de saúde no momento da castração.

No último agendamento, vagas se encerraram em 2 horas

Devido a intensa procura, o sistema poderá sofrer instabilidade, prejudicando o acesso ao mesmo, além do congestionamento das linhas mencionadas no segundo parágrafo, mas a secretaria orienta que os munícipes insistam nos dois meios de agendamento para conseguirem ser atendidos. Para quem não conseguir agendar para este mutirão, novos agendamentos estão sendo programados.

No último agendamento, ocorrido em 13 de janeiro, a marcação começou às 8h30 e foi encerrada às 10h30, sendo o agendamento mais rápido até o momento, onde as vagas acabaram em duas horas, um recorde.