Barueri abre agendamento para castração de cães e gatos nesta quarta (28)

A Prefeitura de Barueri abre na quarta-feira (28) o agendamento para novo mutirão de castração de cães e gatos, que será realizado gratuitamente no mês que vem. Serão abertas 600 vagas, sendo 360 para caninos e felinos fêmeas e 240 para machos.

No dia 28 de julho será aberto o agendamento para o mutirão de castração de animais domésticos de Barueri a ser realizado em agosto. A ação, organizada pela Prefeitura de Barueri por meio da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (SEMA), irá disponibilizar 600 vagas, sendo 360 de caninos e felinos fêmeas e 240 de machos.

A marcação estará disponível somente na quarta-feira (28), das 8h às 12h e das 13h às 17h ou enquanto houver disponibilidade de vagas. O agendamento pode ser feito por meio da aba Agendamento CEPAD, dentro do Portal Pet, no site da Prefeitura.

Quem tiver dificuldade de usar a internet pode agendar pelos telefones (11) 4199-1500 / 4718-1789 ou (11) 97129-1789 (somente ligações, não atende WhatsApp). A Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (SEMA), responsável pela ação, ressalta que não serão realizados agendamentos de forma presencial.

Para serem castrados os pets devem ter de sete meses até sete anos de idade, possuir o Registro Geral Animal (RGA) atrelado ao CPF do tutor e um e-mail ativo. Reforçando que para solicitar o RGA é necessário estar com o Cadastro do Cidadão atualizado.

