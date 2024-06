Barueri abre agendamento para castração gratuita de pets no dia 3 de julho

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema), anunciou que o agendamento para castrações gratuitas de cães e gatos será aberto no próximo dia 3 de julho. O serviço, muito procurado pelos moradores da cidade, terá 250 vagas disponíveis para o mês, divididas entre caninos e felinos de ambos os sexos.

O agendamento será realizado exclusivamente online, através do Portal Pet, a partir das 8h da manhã do dia 3. A Sema alerta que as vagas costumam ser preenchidas rapidamente, por isso é fundamental que os interessados estejam preparados para acessar o sistema no horário exato de abertura.

Para participar do programa de castração gratuita, os animais devem ter entre 7 meses e 7 anos de idade. Além disso, o serviço é exclusivo para moradores de Barueri, sendo necessário que o pet possua o Registro Geral Animal (RGA) vinculado ao CPF e e-mail do tutor.

A distribuição das vagas será feita da seguinte forma:

– 80 vagas para caninos fêmeas

– 60 vagas para caninos machos

– 60 vagas para felinos fêmeas

– 50 vagas para felinos machos

Após o agendamento bem-sucedido, os tutores deverão seguir uma série de orientações, incluindo a impressão e preenchimento de uma ficha pré-cirúrgica. No dia do procedimento, apenas uma pessoa maior de 18 anos poderá acompanhar o animal, que deverá estar em boas condições de saúde.