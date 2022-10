Barueri abre agendamento para vacina antirrábica

Segue aberto até o dia 11 de outubro, ou enquanto houver vagas, o novo período de agendamento para vacina antirrábica em cães e gatos em Barueri.

publicidade

O tutor do animal deve entrar em contato por meio do telefone (11) 4198-5679 e verificar o dia e horário disponíveis.

A aplicação do imunizante é realizada nas segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 16h, nos períodos da manhã e tarde, no posto fixo que fica no bairro Vila São Francisco.

publicidade

SERVIÇO

Agendamento – Vacinação antirrábica em Barueri

publicidade

Quando: Até dia 11 ou enquanto houver vagas

Como agendar: Pelo telefone (11) 4198-5679