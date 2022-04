Barueri abre curso na área de construção civil para mulheres

A Secretaria da Mulher de Barueri está com pré-inscrições abertas para o curso Mulher na Construção Civil. As aulas serão de pintura e textura exclusivamente para mulheres.

publicidade

As interessadas poderão realizar sua pré-inscrição pessoalmente (Av. Sebastião Davino dos Reis, 756, Jd. Tupanci) ou através deste link (também pode ser acessado também via stories do perfil da Secretaria da Mulher de Barueri no Instagram @mulherbarueri).

As inscrições serão confirmadas através de contato telefônico até o dia 10 de maio, das 8h às 12h.

publicidade

O curso será realizado aos sábados, a partir do dia 14 de maio até o dia 2 de julho das 8h às 12h.