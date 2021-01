Barueri abre inscrições para atletas de handebol e futebol

Estão abertas as inscrições para os interessados em ingressar no Barueri Esporte Forte, temporada 2021, na modalidade handebol. Já o atletas do futebol poderão se inscrever a partir do dia 18 de janeiro.

Para a categoria cadete do handebol, podem se candidatar meninos nascidos em 2005, e para a categoria infantil, meninos nascidos em 2006, 2007 e 2008. A comissão técnica avaliará as habilidades coordenativas, o controle de bola e os arremessos dos atletas.

Já os atletas interessados em integrar o time de Barueri na modalidade futebol devem se inscrever entre os dias 18 e 29 de janeiro, nas seguintes categorias: Sub-20 (jovens nascidos em 2002 e 2003); Sub-17 (nascidos em 2004 e 2005); Sub-15 (nascidos em 2006 e 2007) e Sub-13 (2008 e 2009) e Sub-11 (2010 e 2011).

Testes de handebol e futebol em Barueri

Os testes presenciais de handebol ocorrerão individualmente no Ginásio do Jardim Reginalice, na rua Mar Negro, 155, em data e horários a confirmar, com o seguimento de todos os protocolos sanitários de prevenção à covid 19.

Já os testes individuais de futebol ocorrerão nos campos de grama sintética no Complexo Esportivo da Vila Porto, localizado na rua Ângela Mirella, 246, em dia e horário a definir. Habilidade de condução da bola, visão de jogo e arremate a gol serão fatores levados em conta pelos avaliadores.

Mais informações devem ser obtidas através do WhatsApp (11) 4210-0669.