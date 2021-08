Barueri abre inscrições para aulas de violino, teatro, ballet, pintura em tela e outras

A Secretaria de Cultura de Barueri está com as inscrições abertas em mais de 30 cursos livres gratuitos oferecidos nas Oficinas de Artes. Os interessados têm até o dia 31 de agosto para fazer a matrícula presencialmente ou por telefone (confira abaixo).

Serão oferecidos mais de 30 cursos, dentre eles estão pintura em tela, desenho e pintura, mangá, caricatura, tricô, crochê, tear, circo, jazz dance, danças brasileiras, street dance, zumba, dança de salão, ballet, baby ballet, ballet adulto, violino, cavaquinho, canto e coral adulto, violão clássico, violão popular, viola caipira, teatro, baby teatro, teatro musical, xadrez e sopro (flauta, trompete e trombone).

A novidade é que, agora, quem tiver interesse em fazer o curso de violino, mas não tem condições de comprar o instrumento, basta se matricular. A Secretaria de Cultura disponibilizará o instrumento aos alunos durante as aulas.

Devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, as aulas funcionarão com redução de número de alunos, distanciamento, uso de álcool em gel e uso obrigatório de máscara.

“Estamos felizes com o retorno presencial das aulas de artes. A arte é fundamental para todos, ela se faz necessária tanto para a saúde física quanto a mental. É por meio da arte que o ser humano expressa seus sentimentos. Seguiremos rigorosamente todos os protocolos sanitários para que todos fiquem protegidos”, destaca Jean Gaspar, secretário de Cultura e Turismo de Barueri

Inscrições nas Oficinas de Artes de Barueri:

Os interessados têm até o dia 31 de agosto para se inscrever. As inscrições serão feitas diretamente nas Estações Culturais dos bairros (bibliotecas), Centro de Eventos, Casa das Oficinas e Centro Comunitário Jaraguá Mirim.

Para fazer a matrícula, é necessário levar uma foto 3X4, xerox do RG, xerox do comprovante de residência atualizado no nome do responsável e exame médico para as aulas de dança, circo e teatro.

Confira os locais das Estações Culturais para fazer a matrícula:

Estação Cultural Cora Coralina: Rua Glória, 630 – Parque dos Camargos / Fone: 42015722

Estação Cultural Eny Cordeiro: Av. Ricardo Peagno, 78 – Jardim Belval / Fones: 41635913 / 41635916

Estação Cultural Jardim Maria Helena: Av. Copacabana, 100 / Fone: 4199-1600

Estação Cultural João Galdino: Av. Luiza Barbosa Silveira Bueno, 46 – Jardim Silveira / Fone: 4194-6018

Estação Cultural Luíz Fernandes: Rua Paraná, 240 – Aldeia de Barueri / Fone: 4191-1061

Estação Cultural Salomão Cruz: Av. Cachoeira, 74, Jardim Pindorama / Fone: 4161-6948

Estação Cultural e Gibiteka Max Zendron: Rua Rio Grande do Sul, 234 – Vila Boa / 4198-0229

Casa das Oficinas: Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 225 – Jardim dos Camargos / Fone: 4198-0972

Centro de Eventos: Av. Pastor Sebastião Davino dos Reis, 672 – Vila Porto / Fone: 4168-6114

Centro Comunitário Jaraguá Mirim: Rua Otacilio Alves Martins, 514 – Parque Imperial / Fone: 3164-9552