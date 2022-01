Barueri abre inscrições para curso gratuito de cosmética artesanal e perfumaria

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Barueri (Sads) abre, na segunda-feira (24), as inscrições para o curso gratuito de cosmética artesanal e perfumaria.

O curso tem carga horária total de 48 horas. Serão 12 dias de aula ao todo, ocorrendo três vezes por semana (segunda, quarta e sexta-feira) nas seguintes opções de horários: das 8h às 12h ou das 13h às 17h.

As aulas devem começar dia 7 de fevereiro e o término está previsto para 7 de março. Todas as aulas serão ministradas no prédio da Sads e seguirão os protocolos para proteção contra a covid-19.

Podem participar moradores de Barueri, que tenham 18 anos ou mais. Os interessados devem ir à sede da Sads (Avenida Vinte e Seis de Março, 1.159, Jardim São Pedro), das 8h às 16h30. Para se inscrever, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço.

As inscrições vão até 4 de fevereiro ou até todas as vagas serem preenchidas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 4199-2801 ou (11) 4199-2800 nos ramais 199, 220 244.

