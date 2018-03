Barueri abre inscrições para cursos gratuitos de informática

Barueri está abrindo novas vagas para o curso de informática para os moradores do município. Serão duas modalidades disponíveis: Informática Básica e Informática Intermediária.

Os interessados podem realizar a inscrição nos dias 27 e 28 de março (terça e quarta-feira), das 8h30 às 16h, no Centro de Qualificação Profissional, localizado na rua Guilhermina Carril Loureiro, 100, Centro.

Totalmente gratuitos, os cursos são voltados a munícipes com 16 anos ou mais. A carga horária de ambos é de 48 horas. As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira em quatro opções de horários: das 8 às 10h, das 10h ao meio-dia, das 13 às 15h ou das 15 às 17h. As aulas estão previstas para se iniciarem no dia 2 de abril, e todos os concluintes do curso receberão certificados.

Requisitos

Para frequentar o curso de Informática Básica é preciso ser morador de Barueri, ter 16 anos ou mais e estar cursando o 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental ou já tê-lo concluído. Os documentos exigidos para matricula são: RG, CPF, comprovante de endereço e Histórico ou Declaração Escolar.

Já para o curso de Informática Intermediaria, além de também ser munícipe e ter 16 anos ou mais, é preciso estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio. A matrícula também exige RG, CPF, comprovante de endereço, Histórico ou Declaração Escolar e o Certificado do Curso de Informática Básica, que pode ser o oferecido pela Prefeitura ou não.

Os cursos são oferecidos pela Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (SICT).