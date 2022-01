Barueri abre inscrições para cursos gratuitos de música, teatro, xadrez e dança

Estão abertas as inscrições nos cursos livres gratuitos oferecidos nas Oficinas de Artes, da Prefeitura de Barueri. São oferecidos cursos de dança, teatro, música, artes visuais e circo, além de crochê, tricô, tear, xadrez e coral.

publicidade

Podem se inscrever pessoas a partir dos 4 anos de idade, dependendo da modalidade artística, em um dos polos culturais da cidade (veja relação nesta página). As inscrições vão até 4 de março.

Para a inscrição serão necessários documentos como RG, comprovante de residência e atestado médico (apenas em alguns casos como o de dança). Para inscrição de menores de 18 anos será necessária a presença de um responsável adulto, que deverá apresentar RG e CPF originais, bem como a cópia do RG ou certidão de nascimento do aluno.

publicidade

No ato da inscrição é preciso manter distanciamento entre as pessoas, usar máscara, além de sempre higienizar as mãos.

Onde se inscrever nos cursos gratuitos em Barueri:

Casa das Oficinas (Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro, 225, Jardim dos Camargos, telefone 4198-0972);

publicidade

Estação Cultural Pindorama /Salomão Cruz (Avenida Cachoeira, 74, Vila Pindorama, telefone 4161- 6948);

Estação Cultural Aldeia/Luiz Fernandes (Rua Paraná, 240, Nova Aldeinha, telefone 4191-1061);

– Centro Comunitário Jaraguá Mirim (Rua Otacílio Alves Martins, 514, Parque Imperial, telefone 3164-9552);

Estação Cultural Parque dos Camargos/Cora Coralina (Rua Glória, 630, Parque dos Camargos, telefone 4201-5722);

Estação Cultural Jardim Silveira/João Galdino de Oliveira (Rua Luiza Barbosa Silveira Bueno, 46, Jardim Silveira, telefone 4194-6018);

Biblioteca Municipal de Barueri Eny Cordeiro (Avenida Ricardo Peagno, 78, Jardim Belval, telefone 4163-5913);

Gibiteka Municipal de Barueri/Max Zendron (Rua Rio Grande do Sul, 234, Vila Boa Vista, telefone 4198-0229);

Estação Cultural Jardim Maria Helena (Rua Copacabana, 101, Jardim Maria Helena, telefone 4199-1600);

Centro de Eventos de Barueri (Avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, Jardim Tupanci, telefone 4168-1809).