Barueri abre inscrições para Festival de Música Popular Brasileira com prêmio de até R$ 13 mil

Barueri abre inscrições para Festival de Música Popular Brasileira com prêmio de...

Estão abertas as inscrições para o Festival de Música Popular Brasileira (Femupo) de 2022, promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) de Barueri.

As inscrições são gratuitas, abertas a maiores de 18 anos que não sejam servidores da Prefeitura e nem tenham vínculo com a administração municipal.

O Femupo, que completa 45 anos, é dividido em duas categorias: “Prata da Casa”, somente para moradores de Barueri, e “Livre”, para não residentes no município. Todas as músicas inscritas passam por um processo de seleção preliminar e serão escolhidas dez músicas na categoria “Prata da Casa” e 20 na “Livre”.

Cada participante pode inscrever até duas composições solo ou em parceria, mas somente uma poderá ser selecionada. As músicas inscritas devem ser inéditas e originais.

Inscreva-se aqui.

Premiação

Os finalistas receberão prêmios em dinheiro, sendo:

“Prata da Casa”: 1º lugar – R$ 8 mil; 2º lugar – R$ 5 mil; 3º lugar – R$ 3 mil; 4º lugar – R$ 1 mil

“Livre”: 1º lugar – R$ 13 mil; 2º lugar – R$ 8 mil; 3º lugar – R$ 5 mil; 4º lugar – R$ 2 mil; 5º lugar – R$ 1mil

Além disso, as músicas selecionadas e que participarem do Festival receberão uma gratificação de R$ 500 para cada uma das 10 músicas “Prata da Casa” e R$ 800 para cada uma das 20 músicas da categoria “Livre”.

O resultado da seleção poderá ser conferido a partir do dia 10 de setembro no Jornal Oficial de Barueri ou pelo telefone (11) 4199-1620. Leia aqui o edital completo do Festival.