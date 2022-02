Barueri abre inscrições para padrinhos afetivos de crianças e adolescentes

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads), está com as inscrições abertas para a terceira edição do Programa de Apadrinhamento Afetivo.

publicidade

Para ser um padrinho afetivo é preciso ter disponibilidade de tempo, participar de um processo de seleção e formação, ter no mínimo 25 anos, não estar no cadastro de adoção, não ter antecedentes criminais. Também é necessário residir em Barueri ou em cidades da região, como Carapicuíba, Itapevi, Jandira e Santana de Parnaíba.

O programa consiste no acompanhamento de um adulto a uma criança ou adolescente, com idades entre 10 e 17 anos, que teve seus vínculos familiares abalados. O padrinho ou madrinha firma um compromisso ético e afetivo com o menor de idade para acompanhá-lo.

publicidade

Iniciado em 2019, o programa de Barueri atende atualmente 17 adolescentes, com 21 madrinhas e padrinhos.

Como participar:

Os interessados em participar podem fazer sua inscrição no link Apadrinhamento Afetivo: Barueri 2022. Após a inscrição, é necessário acompanhar as palestras iniciais de apresentação do programa, que acontecerão de forma virtual.

publicidade

NOVIDADE NA REGIÃO// Prestes a inaugurar “praia” de 6 mil m², parque aquático em Cotia lança sorteio de ingressos