Barueri abre inscrições para programa gratuito de apoio para pequenos negócios

O Programa de Desenvolvimento Local de Barueri, destinado aos pequenos negócios, está com as inscrições abertas. A inciativa é uma parceria entre a Secretaria de Indústria e Comércio, o Sebrae e a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

A ação reúne um conjunto de soluções ministradas em oficinas, que oferecem assessoria especializada para auxiliar as vendas, o crédito e a gestão, a fim de apoiar os pequenos empreendedores nesse momento de crise econômica devido à pandemia de covid-19.

Empresas de porte ME (Microempresa Individual) e EPP (Empresa de Pequeno Porte) poderão ser contempladas pelo Programa ALI (Agentes Locais de Inovação), que oferece acompanhamento gratuito para implementação de soluções de inovação focadas no aumento da produtividade.

Oficinas online grátis

As oficinas são gratuitas, online e exclusivas para Pessoa Jurídica (PJ). Serão abordados sete temas diferentes, sendo um a cada encontro virtual com duração de duas horas cada, sempre das 19h às 21h. Para participar é necessário inscrever-se em todas as oficinas.

A inscrição deve ser feita por meio de um link que será enviado via WhatsApp, basta solicitar enviando uma mensagem para o número (11) 97587-9356. A primeira aula será na terça-feira (24).

Confira a programação das oficinas online gratuitas:

24/11 – Inovando nas vendas: físicas e digitais /

25, 26, 27 e 30/11 – Experiência de compra do cliente /

02/12 – Conheça o crédito certo para o seu negócio /

03/12 – Proteja o caixa da sua empresa /

07, 08, 09, 10/12 – Inbound Marketing /

15/12 – Negociando com fornecedores e clientes /

16/12 – Entendendo seus direitos: Planejamento Trabalhista

