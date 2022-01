Barueri abre inscrições para seletiva do Núcleo de Dança

A Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) de Barueri abre, nesta segunda-feira (10), as inscrições para a seletiva do Núcleo de Dança. São ofertadas 53 vagas para meninos e meninas com idade entre 8 e 16 anos, que estejam matriculados no ensino básico.

Os candidatos selecionados aprenderão fundamentos teóricos e práticos do ballet clássico e de outras modalidades da dança. A seletiva com testes práticos será realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro, das 9h às 17h, no Centro de Eventos, na Avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, Jardim Tupanci.

As inscrições vão até o dia 11 de fevereiro, no site da Prefeitura de Barueri (o link será disponibilizado a partir de segunda-feira). No dia 16 de fevereiro, serão divulgados no site da Prefeitura de Barueri, os dias e horários para seleção dos participantes.

Durante a seletiva será obrigatório o uso de máscara para o candidato, seu responsável e toda equipe profissional. O edital completo está disponível na página 18 do Jornal Oficial de Barueri.

Processo seletivo

A seleção dos candidatos será feita em duas etapas:

1ª) Avaliação física de aptidão para a prática de dança. Nessa etapa os candidatos passarão por avaliações físicas que incluem postura, amplitudes, articulares, rotação do quadril, grau de alongamento dos músculos posteriores e flexibilidade dos pés.

2ª) Avaliação técnica-artística. Os candidatos serão avaliados nas questões psicomotoras (equilíbrio, noção espacial, coordenação), aptidão rítmica, cognitiva e de expressão de movimentos em uma aula prática de elementos que compõem a técnica de ballet clássico.

Para as vagas de 1º ano, não há necessidade de conhecimento prévio em dança. Já para vagas do 2º ao 7º ano, o candidato deverá ter conhecimento técnico de ballet clássico. O resultado final da seletiva será divulgado no dia 23 de fevereiro no Portal da Prefeitura.